فاروق جعفر: الأمور مستقرة داخل الزمالك









أكد فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك أن كافة الأمور داخل الفريق الكروي الأول مستقرة خلال الفترة الحالية.





وقال جعفر فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "نسع حاليا لتوفير كل سبل الراحة للاعبي الفريق من أجل التركيز خلال الموسم الكروي الجديد لحصد البطولات ومصالحة الجماهير البيضاء".





وأضاف: "لاعبي الزمالك محترفين ويشعروا بالمسؤولية والتحدي المقبل علينا فى الموسم الجديد والأمور ستكون جيدة خلال الفترة المقبلة".





وكان نادى الزمالك قد خسر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام النادى الأهلى بهدفين لهدف على ستاد القاهرة الدولي، ثم خرج من دور نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.



