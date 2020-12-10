حسام حسن يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه إبراهيم (فيديو)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:45 ص
كـسـاب أحـمـد
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كشف الكابتن حسام حسن، عميد الكرة المصرية، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه إبراهيم بعد تعرضه لحادث بالإسكندرية. 

وقال "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء: "الحمد لله على كل شيء، إبراهيم كان يسير بسرعة قليلة، ولكن صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية من قبل بعض الشباب، كانت تشارك في سبق على البحر مع بعض الشباب".

وأضاف: "ستر من عند ربنا إن 3 ضلوع اتكسروا لإبراهيم، وحدوث بطحة في الرئة، الحمد لله ربنا سترها، لحد دلوقتي في المستشفى ومش بيعرف ستحرك، والطبيب قال قدامه شهر ونصف لكي يقل الألم". 

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