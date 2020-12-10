مانشستر سيتي يهزم مارسيليا بالثلاثة.. وأولمبياكوس يتأهل إلى الدوري الأوروبي

خطف فريق أولمبياكوس اليوناني بطاقة المشاركة في دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك رغم خسارته أمام بورتو البرتغالي صفر / 2، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت فوز مانشستر سيتي الإنجليزي على مارسيليا الفرنسي 3/ صفر.





وأنهى أولمبياكوس مشواره في دور المجموعات باحتلال المركز الثالث في المجموعة الثالثة، وهو الذي يتأهل صاحبه إلى دور الـ32 بالدوري الأوروبي، وذلك برصيد ثلاث نقاط وهو نفس رصيد مارسيليا الفرنسي صاحب المركز الرابع.





وتفوق الفريق اليوناني على مارسيليا بفارق المواجهات المباشرة التي جمعتهما في تلك المجموعة، حيث كان قد تغلب عليه ذهابا في أثينا 1 / صفر، وخسر مباراة الإياب 1 / 2 في مارسيليا.





وسجل أوتافيو دا سيلفا الهدف الأول لبورتو في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف أندريس أوريبي الهدف الثاني في الدقيقة 77.





وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها، فاز مانشستر سيتي على مارسيليا 3/صفر.





وسجل الإسباني فيران توريس هدف التقدم لسيتي في الدقيقة 48، ثم أضاف سيرجيو أجويرو الهدف الثاني في الدقيقة 77.





وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل رحيم سترلينج الهدف الثالث لمانشستر سيتي.



