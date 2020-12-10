بنزيما يقود ريال مدريد للتأهل إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر
وكالات
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واصل ريال مدريد الإسباني مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني يوم الأربعاء في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا تعادل إنتر الإيطالي بدون أهداف مع ضيفه شاختار دونتيسك الأوكراني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى عشر نقاط، ليتربع على صدارة المجموعة ويصعد لدور الستة عشر في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 13 لقبا، حيث يلاقي أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات السبع الأخرى بالدور المقبل.


واحتل مونشنغلادباخ المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، ليصعد برفقة الريال للأدوار الإقصائية في المسابقة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على شاختار، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي انتقل للعب ببطولة الدوري الأوروبي، وقبع إنتر في قاع الترتيب برصيد ست نقاط، ليودع المسابقات الأوروبية في الموسم الحالي.

وكان مونشنغلادباخ فاز 6 - صفر على شاختار في أوكرانيا، قبل أن يواصل تفوقه ويتغلب على منافسه 4 -صفر في ألمانيا.

لم يجد الريال، الذي حصل على دفعة معنوية جيدة للغاية قبل لقائه المرتقب مع ضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني يوم السبت القادم، أدنى صعوبة في اجتياز عقبة مونشنغلادباخ، حيث كان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في أكثر من فرصة.

وارتدى النجم الفرنسي كريم بنزيمة دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدفي الريال في الدقيقتين التاسعة و32، ليقود الفريق الملكي للنجاة من الخروج المبكر من المسابقة.

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