حسام حسن عن التنمر على شيكابالا : "ليه بنقلل من المواهب!" (فيديو)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:34 ص
كـسـاب أحـمـد
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انتقد الكابتن حسام حسن، نجم المنتخب المصري سابقا، التنمر على اللاعب محمود عبدالرزاق الشهير بـ "شيكابالا"، قائلًا: "التنمر على شيكابلا أغضبني بصوره كبيرة".

وتابع "حسن"، خلال مداخلة هاتفيه مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن "شيكابالا" من اللاعبين الذين يجب أن نفخر بهم، بسبب موهبته غير العادية، معقبًا: "احنا ليه بنقلل من المواهب بتاعتنا".

وأضاف، أن المصريين سواء أقباط أو مسلمين جميعهم سواسية، مشيرًا إلى أن "شيكابالا" من أحسن منطقة في مصر، معقبًا: "من أسوان اللي فيها أطيب ناس".

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