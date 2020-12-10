أتلتيكو مدريد يتأهل إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.. وبايرن ميونيخ يتخطي لوكوموتيف موسكو

خطف أتلتيكو مدريد الإسباني بطاقة العبور الى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه بنتيجة 2-صفر على مضيفه سالزبورغ النمساوي، يوم الأربعاء، في الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة الاولى، ليلتحق ببايرن ميونيخ الألماني.



