أستاذ بجامعة الأزهر: الإخوان والمتطرفون شعروا بنشوة الانتصار عقب النكسة (فيديو)

قال الدكتور عبدالباسط هيكل، أستاذ العلوم العربية بجامعة الأزهر، إن عبدالوهاب عزام جد أيمن الظواهرى، كان تلميذ طه حسين، واتخذ منهج طه حسين منهجا له، وبدأ يتعلم اللغات التركية والفارسية.





وأضاف "هيكل" خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" أن طه حسين كان ذكىًا في اختيار طلاب كلية الآداب، وكان من ضمنهم عبدالوهاب عزام، الذي كان يؤمن أن الإسلام دعوة محبة.





وتابع أستاذ العلوم العربية بجامعة الأزهر، "أن الجد والحفيد عاشا فى وطن واحد ولكنه كان مختلف، فالمسجد لم يكن هو نفس المسجد القديم، وخصوصا بعد ما فعله الرئيس الراحل محمد أنور السادات بإطلاق الجماعات الإسلامية، بخلاف العشرينيات التي كانت فترة انفتاح، فكان هناك تلاقحًا فكريًا، وهناك أوبرا وفن، أما بعد ذلك فكان هناك خطاب الكراهية".





واستطرد: "نتائج ما حدث في السبعينيات، نتاج تأسيس جماعة الإخوان المسلمين، فهم يقدمون نفسهم كنتاج للواقع الذي يتمثل في غياب الخلافة الإسلامية، ففشلت تجربة الإخوان لسبب مهم وهو أن القسم باحترام الدستور لم يحدث بسبب السمع والطاعة في الإخوان، أما فترة الستينيات، فحصل انكسار للوطن بسبب الهزيمة، فالإخوان كانوا يشعرون بنشوة الانتصار مع هزيمة مصر في 1967".



