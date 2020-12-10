"راندى" حارس سمسطا يلفت الأنظار في الممتاز "ب"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:09 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أصبح محمود سيد الشهير بلقب ' راندى ' حارس مرمى سمسطا أحد فرق المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى حديث الوسط الكروى بالمجموعة بصفة عامة وببنى سويف بصفة خاصة ، ولفت تألق حارس مرمى سمسطا الانظار خاصة لتالقه المميز بصفوف فريقه المشارك لأول مرة بتاريخه بدورى القسم الثانى .

ولعب راندى بصفوف سمسطا ثلاث مباريات أمام طهطا الرياضى وبنى سويف والفيوم ، وحافظ على نظافة شباكه بمباراتين فيما تلقت شباكه هدف وحيد بمباراة بنى سويف بالجولة الثانية .

ولمع بريق ' راندى ' حارس مرمى سمسطا خاصة عقب نجاحه فى التصدى لركلة جزاء بالجولة الثانية نفذها معتز محروس لاعب وسط بنى سويف وبالجولة الثالثة نجح فى التصدى لركلة جزاء نفذها حسين خالد لاعب الفيوم مما كان له الأثر الأكبر فى تحويل نتيجة تعادل الفريق ونجاحه فى اقتناص الثلاث نقاط .

وخلال الثلاث مباريات الماضية شكل حارس مرمى سمسطا قوة ضاربة لفريقه نظرا لخبراته السابقه بالمجموعة .

' راندى ' من مواليد 1992 ولعب بصفوف أندية بنى سويف والفيوم وديروط وانضم لصفوف سمسطا ببداية الموسم الحالى فى صفقة انتقال حر .

ويحتل سمسطا المركز الرابع برصيد 6 نقاط بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

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