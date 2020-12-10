إبراهيم عيسى ناعيا نبيل فاروق: كان صاحبة قضية ومشروع وطني (فيديو)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:50 ص
نبيل فاروق
نبيل فاروق
شيماء حسن
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أعرب الإعلامي إبراهيم عيسى، عن حزنه من وفاة الدكتور نبيل فاروق صاحب سلسلة رجل المستحيل، قائلا: "مصر فقدت رجل عظيما نموذجيا بالمعنى الحرفي للكلمة، وأنا شخصيا فقدت مع نبيل فاروق جزء من وجداني وحياتي اللي عيشتها مصاحب وصديق له، ولأحمد خالد توفيق، ونبيل فاروق كان أقرب لي في المحبة والصداقة والمكانة".

وقال "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، أن نبيل فاروق وأحمد خالد توفيق قصة شراكة بين الاثنين ربما من المولد حتى القبر، مفيدا بأن نبيل فاروق هو رجل المستحيل بالفعل وكتب 160 رواية في سلسلة رجل المستحيل من سنة 1984 ليبشر ويحفز الأجيال الشابة بشخصية رجل المستحيل القادر بإرادته وعقله وإصراره وعزمه على تحقيق انتصارات فى مواجهة التحديات.

وتابع: "نبيل فاروق ظهر في الثمانينات مع خروج المصريين إلى العالم بعد الانفتاح، وكان وقتها التيار السائد والمهمين على أجيال الشباب التيار الإسلامي، ونبيل فاروق كان يوجه الطاقة والحلم لتكون صاحبة قضية ومشروع للقضية الوطنية وحقق جماهيرية واسعة جدا من أعماله".

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