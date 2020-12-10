عيسى: استقبال ماكرون للسيسى كان "عاطفيا" (فيديو)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:17 ص
شيماء حسن
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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن اللقاح جاء من دولة غربية، وليس من بلاد المسلمين، متسائلًا: "هل وقفنا مع العالم لنصرة الإنسانية، أم كنا متابعين وننتظر اللقاح من الغرب فقط، فمن وجدوا اللقاحات من كل الأديان، فهل نحن قادرين على إنقاذ العالم، أم الغرب، وهل كان العالم ينتظر مصر أو الجزائر أو تركيا أو تونس يكتشفون اللقاح، أم ركز العالم على الغرب والهند والصين وروسيا الذي سينتج اللقاح".

وتابع "عيسى" خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "كل ذلك يستدعي التساؤل، أين نحن من الإنسانية والحضارة، فإلى متى نستهلك مشاعرنا فى كراهية الغرب، والتآمر وفكرة العداء، وفى نفس الوقت ننتظر منهم اللقاح، ونتعاقد معهم لوجود خطوط إنتاج للقاحهم، وموعد استلام هذا اللقاح".

وأردف: "إنقاذ العالم فى التعاون والتحالف، وخلال الأيام الماضية، استقبلت فرنسا الرئيس السيسى، وهذا مشهد مهم، لأنه جعل كارهي مصر يستنفرون، ولكن الزيارة نفسها أن كاشفة أن الأهم هو التعاون، فماكرون دعا مصر للانفتاح الديموقراطى، واستقبال ماكرون للسيسى كان عاطفيا وبه احتفال اللافت للانتباه، فمواقف مصر مع فرنسا فى كثير من الملفات، مثل التنقيب فى شرق البحر المتوسط، وأيضا الموقف فى ليبيا، لأنها عمق استراتيجي بالنسبة لمصر، فماكرون تحدث بشكل جيد عن الإسلام، وتحول هذا الخطاب، إلى خطاب كراهية للإسلام، لأن ماكرون اتهم الاخوان ودول داعمة أنها وراء التطرف الاسلامى، ولكن ملايين المواطنين شاركت الإخوان توجهاتهم".

وأكد، أن مصر حاليا تقول إن الإخوان خطر كبير، فهل ينتبه الغرب، ما نراه حاليا أن ماكرون وفرنسا انتبهت لهذا الأمر، فالرئيس مبارك حذر الغرب من خطوة هذا التيار المتطرف والإرهابي وقد حدث بالفعل ما حذر منه مبارك.

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