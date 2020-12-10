برشلونة في انتظار قرعة نارية في دوري أبطال أوروبا













فرط برشلونة في صدارة المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا، بالسقوط أمام ضيفه يوفنتوس بثلاثية دون رد، في ختام المجموعة، بملعب كامب نو.









وتساوى البارسا مع يوفنتوس في عدد النقاط برصيد 15 نقطة، إلا أن السيدة العجوز تأهل بالموجهات المباشرة، بعد السقوط ذهاباً بثنائية دون رد.





وسيضطر برشلونة لمواجهة أحد متصدري المجموعات الأخرى، وهو ما يعني أن البارسا في انتظار مواجهة نارية.





ومن المقرر أن يواجه برشلونة أحد الفرق التالية "تشيلسي، بايرن ميونخ، ليفربول، مانشستر سيتي، بوروسيا دورتموند".









وما زالت المجموعة الثامنة لم يتحدد ترتيب المتأهلين منها، باريس سان جيرمان ولايبزيج، وفي حال فوز الأول على باشاك شهير التركي، سينضم للخصوم المحتملين لبرشلونة في دور الـ16.













وينطبق نفس الأمر على المجموعة الثانية، التي تضم بوروسيا مونشنجلادباخ وشاختار دونيتسك وريال مدريد وإنتر ميلان.





ولا يمكن للبلوجرانا مواجهة الملكي في الدور المقبل، لإنهما من نفس الدولة، كما لن يستطيع إنتر ميلان العبور كمتصدر، وهو ما يحصر منافسي برشلونة المحتملين من هذه المجموعة في شاختار ومونشنجلادباخ.



