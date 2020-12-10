ابنة نبيل فاروق تكشف عن تفاصيل ساعاته الأخيرة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:17 ص
نبيل فاروق
نبيل فاروق
أمنية فوزي
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كشفت ريهام نبيل، ابنة الكاتب الراحل نبيل فاروق، كواليس وفاة والدها، قائلة: "كان كويس وتمام لحد النهارده الصبح، وما بين ثانية والتانية جاتله أزمة قلبية ومتلحقتش للأسف".

وأضافت "نبيل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن والدها مر بالكثير من الأشياء، وأجرى عمليتين في 10 أشهر.

وتابعت: "كل مرة كان بيتعب كنا بنحط إيديا على قلبا وبنخاف وكانت بتعدي، المرة دي كانت حاجة بسيطة ومات في ثواني".

هذا، وتوفى الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية أدت إلى وفاته.

وكتبت ابنتة الكاتب الروائي قائله: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان. إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين".

وتابعت: "صلاة الجنازة غدًا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، الدفن في مدافن العائلة بالروبيكي من طريق الاسماعيلية، نسألكم الحضور والدعاء. نسأل الله ان يؤجرنا في مصيبتنا، لا أصابكم مكروه في عزيز لكم".

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