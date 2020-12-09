السفير المصري بتونس يقيم مأدبة عشاء على شرف بعثة منتخب مصر للشباب

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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 أقام السفير إيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، مأدبة عشاء، مساء اليوم الأربعاء، على شرف بعثة منتخب الشباب لكرة القدم، بقيادة الكابتن ربيع ياسين المدير الفني للفريق.
من جانبه، تقدم الكابتن ربيع ياسين باسم أعضاء بعثة منتخب مصر للشباب بالشكر للسفير إيهاب فهمي، على حسن وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المتميزة، وكذلك على الدعم الذي يقدمه لبعثة المنتخب الوطني منذ وصولها إلى تونس، والتواصل الدائم مع الجهاز الفني والإداري من أجل تذليل كافة المعوقات والعمل على تلبية كافة متطلبات البعثة.
وأضاف أن البعثة وصلت إلى تونس قبل انطلاق البطولة بوقت كاف لرفع مستوى التركيز والإعداد البدني للفريق إلى جانب التأقلم على الإجراءات الاحترازية المتبعة والتي فرضت بسب فيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أن شباب الفراعنة قد استعدوا لتلك البطولة القوية ويدركون أهمية وصعوبة مهمتهم، منوهًا بأن جميع المباريات ليست سهلة على أي من المنتخبات المشاركة. حضر مأدبة العشاء التي أقامها السفير المصري لدى تونس إيهاب فهمي، بدار السكن، السيد وجدي العوادي المدير التنفيذي للاتحاد التونسي لكرة القدم، وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، وليد ماهر المنسق العام لمنتخب الشباب وعبد الستار صبري واحمد فاروق  محمد رزيقة  حازم عامر دكتور وليد منظور وهشام عبد العزيز،  إلى جانب أعضاء السفارة المصرية بتونس.

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