السفير المصري بتونس يقيم مأدبة عشاء على شرف بعثة منتخب مصر للشباب









أقام السفير إيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، مأدبة عشاء، مساء اليوم الأربعاء، على شرف بعثة منتخب الشباب لكرة القدم، بقيادة الكابتن ربيع ياسين المدير الفني للفريق.

من جانبه، تقدم الكابتن ربيع ياسين باسم أعضاء بعثة منتخب مصر للشباب بالشكر للسفير إيهاب فهمي، على حسن وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المتميزة، وكذلك على الدعم الذي يقدمه لبعثة المنتخب الوطني منذ وصولها إلى تونس، والتواصل الدائم مع الجهاز الفني والإداري من أجل تذليل كافة المعوقات والعمل على تلبية كافة متطلبات البعثة.