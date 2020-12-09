خالد صبحي يتعافى من إصابة الضامة ويشارك في مران سيراميكا كليوباترا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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انتظم خالد صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في مران فريقه الذي أقيم مساء اليوم على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

وكان خالد صبحي المنضم حديثا إلى صفوف سيراميكا كليوباترا قادما من نادي الجونة، تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته في لقاء وادي دجلة الودي الذي أقيم الجمعة الماضي.

وأكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لفريق سيراميكا كليوباترا، إن اللاعب خاض برنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي في النادي، وشارك اليوم في التدريب بشكل طبيعي.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

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