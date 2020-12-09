النجمة التاسعة تظهر على قميص الأهلي الجديد

وضعت شركة أومبرو الراعي الرسمي لملابس النادي الأهلي بوضع النجمة التاسعة على قميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، والذي سيخوض به مباريات الموسم الجديد.





وكان لاعبو النادي الأهلي قد قاموا بجلسة تصوير بالقميص الجديد قبل مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء.





ووضع مسؤولو شركة أمبرو النجمة التي تحتوي الرقم 9 في الناحية اليمنى من قميص الفريق الأحمر، وذلك بعد تحقيق الأهلي للقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.



