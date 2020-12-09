النجمة التاسعة تظهر على قميص الأهلي الجديد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وضعت شركة أومبرو الراعي الرسمي لملابس النادي الأهلي بوضع النجمة التاسعة على قميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، والذي سيخوض به مباريات الموسم الجديد.

وكان لاعبو النادي الأهلي قد قاموا بجلسة تصوير بالقميص الجديد قبل مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء.

ووضع مسؤولو شركة أمبرو النجمة التي تحتوي الرقم 9 في الناحية اليمنى من قميص الفريق الأحمر، وذلك بعد تحقيق الأهلي للقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

ومن المقرر أن يظهر الأهلي بقميصه الجديد في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام مصر المقاصة، والمقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

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