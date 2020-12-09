النجمة التاسعة تظهر على قميص الأهلي الجديد

النجمة التاسعة تظهر على قميص الأهلي الجديد
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:54 م
علي نبوي
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وضعت شركة أومبرو الراعي الرسمي لملابس النادي الأهلي بوضع النجمة التاسعة على قميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، والذي سيخوض به مباريات الموسم الجديد.
وكان لاعبو النادي الأهلي قد قاموا بجلسة تصوير بالقميص الجديد قبل مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء.
ووضع مسؤولو شركة أمبرو النجمة التي تحتوي الرقم 9 في الناحية اليمنى من قميص الفريق الأحمر، وذلك بعد تحقيق الأهلي للقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.
ومن المقرر أن يظهر الأهلي بقميصه الجديد في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام مصر المقاصة، والمقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.