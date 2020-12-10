المشاط: مليار يورو تمويلات من باريس.. ومصر تختار المجالات

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون الاقتصادي مع فرنسا في مقدمة اهتمامات رئيس الجمهورية بشكل دائم.





وأضافت "المشاط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن التأمين الصحي الشامل من المجالات التي ستشملها التمويلات الفرنسية.





ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مليار يورو تمويلات من باريس على أن تختار مصر المجالات الموجهة لها، لافتة إلى أن أي اتفاقية للتمويلات الخارجية لمصر يتم تنفيذها عقب موافقة مجلس النواب عليها مباشرة، وأن المواطن هو محور اهتمام الاتفاقيات الجارية.



