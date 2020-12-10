المشاط: مليار يورو تمويلات من باريس.. ومصر تختار المجالات

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:09 ص
رانيا المشاط
رانيا المشاط
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون الاقتصادي مع فرنسا في مقدمة اهتمامات رئيس الجمهورية بشكل دائم.

وأضافت "المشاط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن التأمين الصحي الشامل من المجالات التي ستشملها التمويلات الفرنسية.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مليار يورو تمويلات من باريس على أن تختار مصر المجالات الموجهة لها، لافتة إلى أن أي اتفاقية للتمويلات الخارجية لمصر يتم تنفيذها عقب موافقة مجلس النواب عليها مباشرة، وأن المواطن هو محور اهتمام الاتفاقيات الجارية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن فترة سماح من 5 إلى 7 سنوات على القروض الممنوحة من فرنسا للتنمية في مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر فرنسا رانيا المشاط بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يوم

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يوم

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 11 ساعة

موعد إجراء قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ حوالي 10 ساعات

إبراهيم عيسى في ظهوره الأول بعد غياب أربع سنوات: "منه لله طارق نور"

منذ ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 9 ساعات

كومان ينجو من الإقالة في برشلونة لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة في انتظار قرعة نارية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

منذ أقل من ساعتين

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

رانيا المشاط: 1٫9 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعات مصرية

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي سبل التعاون

المشاط تبحث مع السفير الفرنسي مشروعات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بقيمة مليار يورو

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع السفير الفرنسي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

التعاون الدولى : مصر حصلت على منح من فرنسا وصلت قيمتها إلى 7.5 مليار يورو

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم أجندة التنمية الوطنية*

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

02:36 ص

موعد إجراء قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا

02:20 ص

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر