وصفي واصف: 22% أرباح الاستثمار في الذهب (فيديو)

قال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب، إن الذهب على الرغم من تذبذب أسعاره ما بين الارتفاع والانخفاض ما زال يعطي ربحية أكثر من أي استثمار، بنسبة وصلت إلى 22%.





وأضاف "واصف" في اتصال هاتفي مع الإعلامي سارة حازم ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" أن هناك عدة أسباب كانت السبب في تذبذب أسعار الذهب لعل من أهمها أزمة فيروس كورونا التي سببت ضررًا في الاقتصاديات العالمية.





وأشار رئيس شعبة الذهب، إلى أن السياسة الأمريكية والخلاف بين ترامب وبايدن والتخوف من حدوث حرب أهلية عند تسليم السلطة في يناير المقبل أحد أسباب تذبذب أسعار الذهب وكذلك انخفاض العائدات على العملات الأجنبية لدرجة وصلت إلى ربع في المائة.



