موعد أولى مباريات بيراميدز في الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لخوض أولى مبارياته في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2020-2021.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة المقبل الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري.

ويستهل بيراميدز مشواره في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، أمام الاتحاد السكندري، يوم السبت المقبل الموافق الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري.

ويحتضن أحداث المباراة التي تجمع بين بيراميدز والاتحاد السكندري، أرضية ملعب الدفاع الجوي، عند الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

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