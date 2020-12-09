دكرنس لتصحيح الأوضاع أمام سبورتنج بالقسم الثانى

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي دكرنس، نظيرة فريق سبورتنج السكندرى فى المباراة التى تقام على ملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس فى الثانية والنصف من عصر الخميس، بالجولة الثالثة، للقسم الثاني.

ويدخل الفريقان المباراة برصيد متساوى بنقطتين لكلا منهما حيث تعادل دكرنس فى لقاءي مالية كفرالزيات بنتيجة ١-١ و أمام أبوقير للأسمدة سلبيا بينما تعادل سبورتنج بقيادة احمد فاروق، بدون أهداف، أمام الأوليمبى ثم إيجابيا بهدف لمثله أمام دمنهور.

ويسعى دكرنس بقيادة مديره الفنى مصطفى عبده لتجاوز عقبة سبورتنج وتحقيق الفوز الأول للفريق تحت قيادته هذا الموسم بعدما أخفق فى المباراتين السابقتين وإكتفى بالتعادل فقط.

جدير بالذكر أن دكرنس أنهى الموسم الماضى فى المركز الثالث بالمجموعة الثالثة بينما تأهل سبورتنج للقسم الثانى مع بداية الموسم الحالى.

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