ساحر الخليج يفتح أبواب الانتقال إلى الأهلي

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الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث عمر عبد الرحمن "عمورى" نجم العين الإماراتى السابق، عن زميله السابق حسين الشحات جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وأمنيته في اللعب بجواره.

تصريحات عمر عبد الرحمن عموري 

وقال عمورى خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم سبورت": "أبارك لك يا حسين على الثلاثية التاريخية مع النادى الأهلى، وأنت كان حلمك أنك تلعب في الأهلى وحلمك تحقق".

وأضاف لاعب العين السابق: "حسين شخصية عفوية ومحبوب ومتواضع وحبه للمجموعة هو اللى سهل علينا دخوله مع الفريق ويتألق، بالإضافة إن حسين كورته بينت أنه لاعب كبير وتواضعه وثقته في إمكانياته ودعاء والدته قادته للبطولات مع الأهلى".

وواصل: "أتمنى أن يرتفع مستواه مع الأهلى كما كان مع العين ويكون أفضل في الفترة المقبلة".

وأتم نجم المنتخب الإماراتي تصريحاته: " الأهلي نادى كبير وأتمنى أن ألعب به وخصوصا أن حسين الشحات متواجد به".

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