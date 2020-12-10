استشاري طب نفسي: أعراض وسواس قهري ظهرت مع فيروس كورونا

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قالت الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي، إن فيروس كورونا كان صدمة للشباب والأطفال وكبار السن، وبدأنا نرى نوبات هلع واضطرابات نفسية منذ شهر أبريل الماضي، وهذا كله مع بداية حدوث الفيروس.



وأشارت الدكتورة سالي الشيخ، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاربعاء، إلى أن فيروس كورونا أفاد البشرية في الترابط الأسري، وأيضا النظافة، موضحة أن أعراض وسواس قهري ظهرت مع فيروس كورونا، حيث أنه مهم جدا التفرقة بين الشكوى الطبيعية والمرض النفسي.



فيما قال الدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، إن الدكتور لا ينتظر أجر رغم وقوفه في الصفوف الأولى، حيث أن المؤسسات الطبية تقوم بتنسيق عالي جدا مع القوات المسلحة والمستشفيات ووزارة الصحة.



وأضاف الدكتور عبد الهادي مصباح، أن هناك 6 مجموعات من فيروس كورونا ما بين أعراض خفيفة وشديدة، منوهة بأن الكمامة تحد من خطورة الفيروس.