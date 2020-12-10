استشاري طب نفسي: أعراض وسواس قهري ظهرت مع فيروس كورونا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 05:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي، إن فيروس كورونا كان صدمة للشباب والأطفال وكبار السن، وبدأنا نرى نوبات هلع واضطرابات نفسية منذ شهر أبريل الماضي، وهذا كله مع بداية حدوث الفيروس.

وأشارت الدكتورة سالي الشيخ، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاربعاء، إلى أن فيروس كورونا أفاد البشرية في الترابط الأسري، وأيضا النظافة، موضحة أن أعراض وسواس قهري ظهرت مع فيروس كورونا، حيث أنه مهم جدا التفرقة بين الشكوى الطبيعية والمرض النفسي.

فيما قال الدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، إن الدكتور لا ينتظر أجر رغم وقوفه في الصفوف الأولى، حيث أن المؤسسات الطبية تقوم بتنسيق عالي جدا مع القوات المسلحة والمستشفيات ووزارة الصحة.

وأضاف الدكتور عبد الهادي مصباح، أن هناك 6 مجموعات من فيروس كورونا ما بين أعراض خفيفة وشديدة، منوهة بأن الكمامة تحد من خطورة الفيروس.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ حوالي 9 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 12 ساعة

موعد إجراء قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 11 ساعة

كومان ينجو من الإقالة في برشلونة لهذا السبب

منذ حوالي 7 ساعات

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة في انتظار قرعة نارية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يوم

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يوم

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على موعد قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ يوم

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

12:03 ص

تعرف على موعد قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا

04:20 ص

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

02:36 ص

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر