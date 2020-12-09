28 لاعبا في قائمة الأهلي المحلية والإفريقية

أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، سيد عبدالحفيظ، أنه تم قيد 28 لاعباً محلياً وأفريقياً استعداداً للموسم الجديد سواء في بطولتي الدوري والكأس المحليتين أو النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.





وقال عبدالحفيظ في تصريحات لإذاعة راديو مصر اليوم الأربعاء، إن "دوري أبطال أفريقيا هي بطولة مهمة خاصة أنها كانت غائبة عن الأهلي منذ عام 2013، قبل أن يتوج بها في العام الحالي".





وأضاف عبدالحفيظ "قضينا فترة من السعادة الكبيرة بعد الفوز بدوري الأبطال، لكن لدينا تحديات قادمة، وسنطوي تلك الصفحة ونبدأ الاستعداد لمباريات الدوري المصري، والنسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا".





وأوضح عبدالحفيظ "سجلنا 28 لاعباً محلياً وأفريقياً، وربما نستعين ببعض اللاعبين الشباب مثل عربي بدر ومحمد شكري وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وهم في حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق أيضاً".





وأكد مدير الكرة بالأهلي على أنه "لا توجد أي مشكلة في القائمة الأفريقية بالنسبة لنا".





وتابع "هناك اتجاه داخل الأهلي لتمديد عقود بعض اللاعبين، ومنهم محمد شريف، الذي أعير لفريق إنبي في الموسم الماضي".





كما أكد عبدالحفيظ على أن: "اتحاد كرة القدم المصري طرح إمكانية خوض مسابقة الكأس المحلي دون الدوليين، والتخلي عن لاعبي المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد، وسيكون الأمر بيد قرار الجهاز الفني ومجلس الإدارة في النهاية، وموسيماني لم نتحدث معه حتى الآن في تلك الأمور".