طبيب نفسي عن إلقاء مسجل خطر للمال على المواطنين: يسعى لـ"التريند"
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:54 ص
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور محمد المهدي، استشاري الطب النفسي بجامعة الأزهر، تعليقا على إلقاء مسجل خطر المال على المواطنين من فئات بسيطة، قائلًا: "هذا سلوك غير طبيعي، خاصة أن من يقوم بهذا الامر يضع المواطن في وضع لا يليق باسم مصر:
وتابع "المهدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن هذا الأمر قد يحدث من شخص لا يعاني من أي مشاكل نفسية، ولكن بهدف الوصول إلى "التريند"، وقد يفعل أحد الاشخاص بهذا الأمر بسبب معانته من اضطرابات نفسية.
ولفت إلى أن هناك مريض كورونا اقترض أموال تصل لـ100 ألف جنيه، واشترى كمامات، ووزعها على المواطنين، والبعض كان يعتقد أنه يفعل خيرًا، ولكن في الحقيقة أنه كان يعاني من مرض نفسي بسبب الإصابة بكورونا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا