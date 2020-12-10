طبيب نفسي عن إلقاء مسجل خطر للمال على المواطنين: يسعى لـ"التريند"

قال الدكتور محمد المهدي، استشاري الطب النفسي بجامعة الأزهر، تعليقا على إلقاء مسجل خطر المال على المواطنين من فئات بسيطة، قائلًا: "هذا سلوك غير طبيعي، خاصة أن من يقوم بهذا الامر يضع المواطن في وضع لا يليق باسم مصر:





وتابع "المهدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن هذا الأمر قد يحدث من شخص لا يعاني من أي مشاكل نفسية، ولكن بهدف الوصول إلى "التريند"، وقد يفعل أحد الاشخاص بهذا الأمر بسبب معانته من اضطرابات نفسية.



