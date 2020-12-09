انطلاق مهرجانات أكاديميات اتحاد الكرة للموسم الحالي 2021

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انطلقت فعاليات مهرجانات دوري الأكاديميات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، على مستوى الجمهورية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود سعد، المدير الفني لاتحاد الكرة.



وتضم المهرجانات لاعبين من مواليد 2005 حتى 2012 وتقام الفعاليات علي ملعب نادي بلاتنيوم بالتجمع الخامس ودجله سبورت بطره على أن تنطلق باقي المهرجانات بمنطقة الجيزة ١١ ديسمبر الجاري علي ملاعب صيد الدقي وأكتوبر والإسكندرية والدقهلية ١٨ ديسمبر من نفس الشهر حيث تقام المهرجانات على دورين وتستمر البطولة حتى منتصف إبريل المقبل بنظام تأهل أصحاب المركزين الاول والثان من كل مواليد وذلك للتأهل للأدوار النهاية للبطولة في 8 مهرجانات.



وأكد محمود سعد، المدير الفني لاتحاد الكرة،أنه سيكون من حق الأكاديميات الحاصلة على التراخيص المشاركة بمهرجانات ومسابقات الأكاديميات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم موسم 2020-2021 .



وقال محمود سعد أن الهدف من هذا الدوري اكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم وتحفيز الرياضيين الصغار على الفوز والتسابق واللعب الجماعي من أجل تحقيق مستوى أفضل، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وشهدت الجولات الماضية ، مباريات قوية بين الأشبال في مختلف الفرق المشاركة في دوري الأكاديميات ، ومنهم فريق مونتريال بقيادة محمد حسين المدير الفني، الذي حقق فوز صعب على مقاصة العبور 2-0.