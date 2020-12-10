بعد تحور كورونا.. "حديقة الحيوان": مستعدون لعمل تحليل "pcr" (فيديو)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:49 ص
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تم الإعلان عن إمكانية تحور فيروس كورونا المستجد، وإصابة عدد من الأسود بالفيروس في إسبانيا، قبل أن تعلن أمريكا في وقت سابق عن إصابة عدد من النمور بالفيروس التاجي.

وتابع "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك فحصًا يوميًا للحيوانات لمعرفة أي أعراض تظهر عليهم، مثل رشح من الأنف، والعيون، أو أمراض الجهاز التنفسي.

وأكد، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، لا يوجد أعراض من هذا القبيل في حديقة الحيوان بالجيزة، وعند ظهور أي أعراض تنفسية على الحيوانات سيتم عمل تحليل كورونا "pcr" لو استدعي الأمر حيث إن الأجهزة متوفرة في الحديقة لعمل هذه التحاليل، مشيرا إلى أنه غير مسموح بدخول أي شخص دون ارتداء الكمامات إلى حديقة الحيوان، ويحظر ملامسة الحيوانات حتى حراس الأسود لا يلمسونها أثناء تقديم الطعام لها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تحور الفيروس بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تعرف على موعد قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

منذ حوالي 6 ساعات

موعد إجراء قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يوم

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ يوم

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يوم

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 14 ساعة

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة في انتظار قرعة نارية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

من مليون لـ3.. مدير حديقة الحيوان يكشف أسعار الحيوانات "مفاجأة" (فيديو)

"البليلة" لتدفئة حيوانات حديقة الجيزة

حديقة الجيزة: غياب الزوار أثر في نفسية الحيوانات.. ونعوضهم بأيس كريم (فيديو)

حديقة الجيزة: وضعنا خطة إكثار للحيوانات وتكييف وأرز باللبن للدببة (فيديو)

حديقة الحيوان تكشف الإجراءات الاحترازية حال إعادة فتحها (فيديو)

خبر سار.. الزراعة: فتح جميع حدائق الحيوان بداية من اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

12:03 ص

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

02:36 ص

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

05:59 م

تعرف على موعد قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا

04:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر