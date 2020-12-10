بعد تحور كورونا.. "حديقة الحيوان": مستعدون لعمل تحليل "pcr" (فيديو)
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:49 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تم الإعلان عن إمكانية تحور فيروس كورونا المستجد، وإصابة عدد من الأسود بالفيروس في إسبانيا، قبل أن تعلن أمريكا في وقت سابق عن إصابة عدد من النمور بالفيروس التاجي.
وتابع "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك فحصًا يوميًا للحيوانات لمعرفة أي أعراض تظهر عليهم، مثل رشح من الأنف، والعيون، أو أمراض الجهاز التنفسي.
وأكد، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، لا يوجد أعراض من هذا القبيل في حديقة الحيوان بالجيزة، وعند ظهور أي أعراض تنفسية على الحيوانات سيتم عمل تحليل كورونا "pcr" لو استدعي الأمر حيث إن الأجهزة متوفرة في الحديقة لعمل هذه التحاليل، مشيرا إلى أنه غير مسموح بدخول أي شخص دون ارتداء الكمامات إلى حديقة الحيوان، ويحظر ملامسة الحيوانات حتى حراس الأسود لا يلمسونها أثناء تقديم الطعام لها.
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