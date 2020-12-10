بعد تحور كورونا.. "حديقة الحيوان": مستعدون لعمل تحليل "pcr" (فيديو)

قال محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تم الإعلان عن إمكانية تحور فيروس كورونا المستجد، وإصابة عدد من الأسود بالفيروس في إسبانيا، قبل أن تعلن أمريكا في وقت سابق عن إصابة عدد من النمور بالفيروس التاجي.





وتابع "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك فحصًا يوميًا للحيوانات لمعرفة أي أعراض تظهر عليهم، مثل رشح من الأنف، والعيون، أو أمراض الجهاز التنفسي.



