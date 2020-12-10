خبير أمني عن إلقاء مسجل خطر المال على المواطنين: جريمة ويسي لسمعة مصر
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:04 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، تعليقا على قيام مسجل جنائي بإلقاء أموال من فئات بسيطة على المواطنين، إن هذا يعتبر جريمة، لأنه يهين المواطن المصري إلى حد كبير، ويسيء لسمعة مصر.
وتابع "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن هذه التصرفات ممنهجة، معقبًا: "أنا لم أشاهد مثل هذه الأفعال إلا في الكباريهات على الراقصات"
وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق، على ضرورة محاكمة مثل هذه الأشخاص، خاصة أن بعض القنوات المعادية تستخدم مثل هذه الفيديوهات للإساءة للشعب المصري".
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