أسعار الذهب اليوم الخميس 10-12-2020.. تراجع كبير بالمعدن الأصفر

تراجعت أسعار الذهب في مصر بنحو10 جنيهات في بداية التعاملات اليوم الخميس، بعد سلسة من الارتفاعات خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر :

سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 803 جنيهات .

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 688.25 جنيهًا.

وسعر الجرام عيار 24 نحو 917.75 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6424 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية:

واصلت أسعار الذهب حالة الهبوط الحاد بنهاية التعاملات يوم الأربعاء، وسط التفاؤل بشأن لقاح كورونا.





وتأثر المعدن الأصفر سلباً مع تحول الدولار الأمريكي للارتفاع خلال التعاملات.





في حين أن محاولة جديدة في الولايات المتحدة للاتفاق على حزمة دعم مالي جديدة دعمت الذهب كتحوط ضد التضخم المحتمل، كانت الأخبار أيضاً بمثابة حافز إضافي للميل إلى المخاطرة.





وأصبحت بريطانيا أمس الثلاثاء أول دولة غربية تبدأ حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، كما أحرزت فايزر وجونسون آند جونسون مزيداً من التقدم في التجارب والموافقات التنظيمية على التوالي.





وتعهد الرئيس المنتخب جو بايدن بتوفير 100 مليون جرعة من اللقاح في أول 100 يوم له بالمنصب.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 1.9 بالمائة أو ما يعادل 36.40 دولار إلى 1838.50 دولار للأوقية.





وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2.2 بالمائة إلى 1829.73 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 91.15.



