تفاصيل إجراء عملية جراحية في عين أسد فقد بصره بحديقة الحيوان بالجيزة

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كشف محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عن تفاصيل إجراء عملية جراحية ناجحة في عين أسد بالحديقة.



وقال خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العملية الجراحية تمت بواسطة نخبة من الجراحين وعلى أعلى مستوى طبي.



وأضاف محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن هناك فريقًا طبيًا على أعلى مستوى بالحديقة من كليات الطب البيطري وتم استعمال أحدث الأجهزة في طب العيون بجامعة عين شمس خلال إجراء العملية.



ولفت إلى أنه تم تخدير الأسد عن بعد من خلال حقنة في الفخذ واستغرق نصف ساعة حتى يهدأ ومن ثم تم وضعه على سرير العمليات، مؤكدا أن العملية استغرقت نحو ساعتين ثم مكث ما يقرب من 3 ساعات تحت تأثير البينج، ولا زالت المتابعة المستمرة ويحصل على حقنة كل أسبوعين.



وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن البصر عاد للأسد مجددا بعدما كان يعتمد على السمع في تحركاته، لافتا إلى أن الأسد حيوان ليلي ينشط في أوقات الليل وينام معظم وقته.



واختتم رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن العملية لم تتكلف شيئا لأنها كانت تطوعوية من الأطباء حتى الأجهزة كانت مجانا.



