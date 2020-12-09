تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يترقب عشاق ومحبو نادي الزمالك، بداية جديدة قوية للفارس الأبيض في الموسم الكروي الجديد، خاصة بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر خلال الفترة الماضية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المقاولون العرب

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد المقاولون العرب، في إفتتاحية مباريات الفارس الأبيض في بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم السبت المقبل 12 ديسمبر.

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد خسر لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالخسارة أمام الأهلي في النهائي بهدفين مقابل هدف.

خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا، لم تكن الأولى في موسم الزمالك الماضي، حيث ودع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض بطولته المفضلة كأس مصر، بالخروج أمام طلائع الجيش من دور نصف النهائي، بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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