وزارة المالية: حزمة التحفيز الحكومية لمواجهة كورونا بلغت 2% للناتج المحلي

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، لـ CNBC عربية إن حزمة التحفيز الحكومية لمواجهة كورونا بلغت 2% للناتج المحلي. وأن العلاقة بين مصر وصندوق النقد لا ترتبط بالتمويل فقط حيث حجم السيولة المحلية تغطي أي احتياجات تمويلية للحكومة.





وأضاف أن العودة للأسواق الدولية للاقتراض يتوقف على الأسعار وأوضاع السوق، كما وأن استراتيجية الاستدانة الحكومية تعتمد على الإصدارات طويلة الأجل.





مبيناً أن آلية "يورو كلير" لتسوية الديون ستدعم إصدارات الدين المصرية ،حيث يتوقع قفزة في الطلب على الديون المصرية بعد التعاقد معها. وأنهى نائب وزير المالية المصري أن حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة يتجاوز 23.5 مليار دولار.