شركة Facebook تواجه دعاوى قضائية أميركية قد تجبرها على بيع Instagram وWhatsApp

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:22 م
بوابة الفجر
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أقامت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية ومعظم الولايات الأمريكية دعاوى قضائية بحق فيسبوك الأربعاء، قائلين إن الشركة انتهكت قانون منع الاحتكار وقد يتعين تقسيمها.

وأصبحت فيسبوك بذلك ثاني شركة تكنولوجيا كبيرة تواجه تحركا قضائيا ضخما هذا الخريف.

وقالت لجنة التجارة الاتحادية في بيان إنها ستعسى لاستصدار حكم "يمكن أن يتضمن: التخارج الإلزامي من أصول، من بينها إنستاجرام وواتسآب".

وفي دعوى ثانية، يطالب تحالف يضم 46 ولاية وواشنطن العاصمة وجزيرة جوام بحكم ينص على عدم قانونية استحواذ فيسبوك على إنستاجرام وواتسآب.

وكانت وزارة العدل الأمريكية أقامت دعوى قضائية بحق جوجل في أكتوبر تشرين الأول، متهمة الشركة، البالغة قيمتها تريليون دولار والتابعة لمجموعة ألفابت، باستغلالها وضعها القوي في السوق للتضييق
على المنافسين.

وتلك الدعاوى هي الأكبر في ميدان مكافحة الاحتكار منذ سنوات عديدة، ويمكن مقارنتها بالقضية التي واجهتها مايكروسوفت في 1998.

وكانت الحكومة الاتحادية توصلت في النهاية إلى تسوية في تلك القضية، لكن سنوات التقاضي الطويلة والتدقيق الهادف إلى منع الاحتكار منعت الشركة من إجهاض المنافسين ويُنسب إليها الفضل في تسهيل النمو الهائل لشبكة الإنترنت.

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