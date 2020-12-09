الفرعون يواصل التألق.. محمد صلاح يدخل تاريخ ليفربول

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سجل النجم المصري محمد صلاح، هدف فريقه الأول أمام نظيره ميتيلاند، في اللقاء الجاري الآن، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 22 هدفاً، متجاوزاً سيتفين جيرارد الذي سجل 21 هدفاً في دوري الأبطال.

 

وسجل صلاح الهدف بعد مرور 55 ثانية فقط، ليصبح الهدف الأسرع في تاريخ ليفربول بدوري الأبطال، كما يعد هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ اللاعبين الأفارقه بدوري الأبطال.

 

الجدير بالذكر محمد صلاح وصل الى 22 هدفاً في 39 مباراة خاضها بدوري الأبطال مع الريدز، بينما سجل جيرارد أهدافه الـ21 في 73 مباراة .

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