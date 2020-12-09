ملك إسبانيا السابق يسدد مستحقات متأخرة بقيمة 678 ألف يورو

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفاد محامو ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس بأنه سدد أموالا مستحقة عليه قيمتها أكثر من 678 ألف يورو تشمل الفوائد والغرامات.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامين قولهم: "على أي حال، يظل جلالة الملك خوان كارلوس كما هو الحال دائما، تحت تصرف هيئة الضرائب لأي إجراء تراه ضروريا".

 

وكانت صحيفة "الباييس" أفادت في السادس من الشهر الحالي بأن خوان كارلوس الأول، الذي تخلى عن العرش الإسباني في عام 2014، قدم استمارة ضريبية إلى مصلحة الضرائب في المملكة لتسوية وضعه الضريبي.

 

وقام بتقديم الوثائق خافيير سانشيز- جونكو، محامي الملك السابق ويتوجب على مصلحة الضرائب دراسة محتويات الاستمارة لكي تقرر ما إذا كانت ستقبل التسوية، وتحديد المبلغ الواجب دفعه.

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