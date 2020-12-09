التوجيه والإرشاد بتعليم جدة تكرم "الزهراني"

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
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 كرمت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جدة مديرها السابق عيسى بن علي الزهراني بمناسبة انتقاله الى الشؤون التعليمية بالإدارة وذلك في الحفل الذي أقامته إدارة التوجيه والإرشاد بحضور مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي وعدد من القيادات التعليمية .

بدورة قدم المدير العام شكره لـ ” الزهراني ” على جهوده طوال فترة عملة في إدارة التوجيه والإرشاد، داعيا للإدارة الجديدة بالتوفيق والسير نحو تحقيق الأهداف المنشودة من التوجيه والإرشاد لمصلحة الطلاب والطالبات.
من جهته شكر ” الزهراني ” المدير العام على الدعم والاهتمام الذي وجده ابان فترة عملة مديراً لإدارة التوجيه والإرشاد، وقدم شكره لزملائه على ما قاموا به من جهود في الارتقاء بمسيرة العمل وتجويده في إدارة التوجيه والإرشاد والحفاوة والتكريم الذي وجده منهم بعد انتقاله منها مؤكداً بان العمل معهم كان نموذجاً يحتذى به كفريق بتحقق الكثير من الإنجازات .

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