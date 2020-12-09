بايدن عن مرشحه لقيادة البنتاجون: هذه المرحلة من التاريخ تتطلب ذلك

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد جو بايدن المتقدم في سباق الرئاسة الأمريكية الالتزام بمبدأ القيادة المدنية للبنتاغون، على الرغم من أن مرشحه لمنصب وزير الدفاع لم يكمل الفترة المطلوبة لتركه الخدمة العسكرية.

 

وقال بايدن إنه لما توجه إلى الكونغرس بطلب إصدار الإعفاء الخاص لتعيين الجنرال المتقاعد لويد أوستين، "إن لم تتطلب ذلك المرحلة الراهنة من تاريخنا".

 

ويشار إلى أن الجنرال لويد أوستين سيكون أول رجل أسمر في منصب وزير الدفاع في حال مصادقة الكونغرس على تعيينه.

 

وحسب القانون الأمريكي، يتوجب مرور 7 سنوات منذ ترك المرشح الخدمة العسكرية ليكون قادرا على تولي منصب وزير الدفاع. ومن الضروري أن يصدرالكونغرس إعفاء خاصا في حال عدم تجاوب المرشح مع هذه المعايير.

 

وجدير بالذكر أن لويد أوستين، القائد الأسبق للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم)، ترك الخدمة العسكرية قبل 4 سنوات فقط، ما يشكل عقبة أمام تعيينه وزيرا، لكن بايدن كان يسعى لتعيين شخص من ذوي الأصول الإفريقية لهذا المنصب، حسب التقارير الصحفية الأمريكية.

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