شهادات المصابين في حادث قطار المنصورة (فيديو)

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عرضت فضائية "تن"، مقطع فيديو، يرصد شهادات المصابين في حادث قطار المنصورة.



حيث قال أحد المصابين: "كنت نايم على الأرض تعبان، القطر دخل بسرعة غريبة، وضرب في الصدادة، ولقيت الناس وقعت فوق مني وروحت في غيبوبة"، متابعًا: "القطر كان جاي على الصدادة سريع، ومعرفتش أقوم من كتر الناس إللي وقعت فوق مني".



وقالت الأخرى: "كنت واقفة في الشباك وشايفة كل حاجة، القطر فضل يرجع يرجع لحد ما خبط في قلب الرصيف، وواحد من المحطة كان عمال يقوله استنه ولكنه خبط في الرصيف، والكراسي كلها انطبقت عليا".



وأضاف الآخر: "كنت قاعد على الرصيف، ومرة واحدة القطر اترزق في قلب الصدادة والقطر اتطبق عليا وكل حاجة وقعت فوقي".







قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بزيارة مصابى حادث قطار المطرية المنصورة بالمستشفى الدولى بالمنصورة للاطمئنان على حالتهم الصحية.



وكلف المحافظ الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف الاعانات المالية للمصابين، ووجه للدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالات التى مازالت بالمستشفى وتقديم كافة اوجه الرعاية الصحية لهم حتى تماثلهم للشفاء



وقد اوضح وكيل وزارة الصحة ان اجمالى عدد المصابين 22 مصاب تم خروج 18 منهم بعد اجراء الاسعافات لهم والاطمئنان بان حالتهم طبيعية ويوجد حاليا 4 مصابين محجوزين لتلقى العلاج بالمستشفى وحتى تماثلهم للشفاء، وانه لاتوجد ايه حالات وفاة بالحادث المذكور.



هذا وقد اعرب محافظ الدقهلية عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين مؤكدا على اهتمام المحافظة بكافة اجهزتها بأبناء المحافظة، وتوفير كافة اوجه الدعم والعناية والرعاية لهم.





وكشف الدكتور سعد مكي وكيل صحة الدقهلية عن إرتفاع مصابي حادث قطار المنصورة الي 25 حالة وصل منهم للمستشفي 22 من بينهم 4 تم احتجازهم داخل المستشفي وتم اسعاف 3 في موقع الحادث وخروج 18 من المستشفي



واوضح وكيل صحة الدقهلية ان المحجزين ما بين احدهم بقسم التجميل وحالتين جراحة عامة، وجراحة مخ وأعصاب.



وكانت قد إنفصلت عربة قطار المنصورة المطرية عن القطار علي اثر اصطدامها بجانب المحطة الأسفلتي اثناء عملية تبديل الإتجاه.



وببغ عدد المصابي في حادث انفصال عربه قطار فى محطه منصورة رصيف رقم واحد المتجة الي المطرية الي 14 حالة.



وأكد الدكتور سعد مكي وكيل صحة الدقهلية إلي ان الإصابات مبدئيا متوسطه ما بين كدمات وكسور، مؤكدا الدفع ب الإسعاف 9، ولا يوجد وفيات حتى الان.



وكان تلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير امن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم قطار بجانب المحطة " التليتوار".





انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الامن وتبين تصادم القطار بجانب المحطة اثناء تبديل اتجاه سيره داخل المحطة، وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات وتم مقل المصابين.

