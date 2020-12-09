الأوقاف تكشف حقيقة استمرار الصلوات في المساجد بعد ارتفاع إصابات كورونا (فيديو)

Advertisements

جدد جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمساجد خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية للفيروس.



وقال "طايع" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "نشدد على الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة واصطحاب السجادة الشخصية".



وأشار إلى أنه يتم التعقيم بصفة مستمرة للمساجد خاصة يوم الخميس قبل صلاة الجمعة، وكذلك التعقيم قبل وبعد كل صلاة من الصلوات الخمس.



وأضاف " لم نستقبل أية شكاوى بخصوص مخالفة الإجراءات الاحترازية بمساجد الجمهورية، ولم نذكر أي مخالفة تذكر والمصلين قدروا هذا الظرف والجميع لا يأمل أن يتم إغلاق المسجد مرة أخرى".



وتابع "ملتزمين بالإجراءات الخاصة التي أعلنتها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والجميع عبارة عن خلايا نحل من تفتيش ومتابعة ومراقبة حتى نصل إلى ما وصلنا إليه من استمرار الصلاة ودوام فتح المساجد".



