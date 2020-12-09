الأوقاف تكشف حقيقة استمرار الصلوات في المساجد بعد ارتفاع إصابات كورونا (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
جدد جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمساجد خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية للفيروس.

وقال "طايع" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "نشدد على الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة واصطحاب السجادة الشخصية".

وأشار إلى أنه يتم التعقيم بصفة مستمرة للمساجد خاصة يوم الخميس قبل صلاة الجمعة، وكذلك التعقيم قبل وبعد كل صلاة من الصلوات الخمس.

وأضاف " لم نستقبل أية شكاوى بخصوص مخالفة الإجراءات الاحترازية بمساجد الجمهورية، ولم نذكر أي مخالفة تذكر والمصلين قدروا هذا الظرف والجميع لا يأمل أن يتم إغلاق المسجد مرة أخرى".

وتابع "ملتزمين بالإجراءات الخاصة التي أعلنتها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والجميع عبارة عن خلايا نحل من تفتيش ومتابعة ومراقبة حتى نصل إلى ما وصلنا إليه من استمرار الصلاة ودوام فتح المساجد".

أخبار تهمك

أحداد يوجه رسالة هامة لباتشيكو قبل انطلاق الموسم

منذ ساعة و نصف

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعتين

كاكا يتحدث عن فترة لعبه في ريال مدريد

منذ نصف ساعة

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 9 ساعات

كومان ينجو من الإقالة في برشلونة لهذا السبب

منذ أقل من ساعة

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

منذ ساعة و 27 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

ساحر الخليج يفتح أبواب الانتقال إلى الأهلي

منذ 34 دقيقة

صن داونز يكشف سر فشل انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 20 ساعة

28 لاعبا في قائمة الأهلي المحلية والإفريقية

منذ 34 دقيقة

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ حوالي 5 ساعات

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:35 م

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

كومان ينجو من الإقالة في برشلونة لهذا السبب

11:05 م

ساحر الخليج يفتح أبواب الانتقال إلى الأهلي

11:28 م

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

09:01 م

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر