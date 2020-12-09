المتحف المصري الكبير يطلق تصميم رمز الصداقة المصري الياباني (صورة)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
وافق مجلس إدارة المتحف المصري الكبير مبدئيًا على تدشين رمز الصداقة المصري الياباني.

وتمت الموافقة المبدأية على التصميم، على أن يتم عرض التصميم وخطة الترويج، للموافقة النهائية.

وجاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين السفارة المصرية في اليابان؛ السفير أيمن كامل والمتحف المصري الكبير؛ واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، بشأن متابعة مستجدات أعمال المتحف،

ونشأت فكرة الترويج للمتحف قبل الافتتاح، من خلال اقتراح (رمز للصداقة) لترعاه السفارة المصرية في اليابان، وتسوق له من خلال مجلة يابانية، تصل لجموع الشعب الياباني، لتعتبر دعاية مبتكرة لزيارة مصر والمتحف.

وقام المشرف العام علي إعداد التصميم الذي يتناسب مع حضارة مصر-اليابان، من خلال مجسم دمجت فيه واجهة المتحف مع قرص الشمس؛ الذي يعد العنصر المشترك بحضارة البلدين . وعرض التصميم في شكله النهائي علي مجلس الادارة ، وتمت الموافقة عليه ، مع البدء في التنفيذ وخطة الترويج.

ومن ناحية أخرى تم الاتفاق على قيام مجلة محطة مصر الدولية بمقرها في اليابان، ورئيس تحريرها عبد الرحمن يونس، بتنفيذ الحملة الترويجية.

وفي هذه الأثناء قامت المجلة بالمشاركة في مسابقة تضم ٤٧٥ مجلة من كافة أنحاء اليابان، ليفوز رمز الصداقة بالجائزة الأولي في التمييز عن التصميم والحملة الترويجية هناك، حيث تعتبر هذه الجائزة من أهم الجوائز التي تمنحها مؤسسة تحكيمية، تحت إشراف هيئة السياحة اليابانية.

أخبار تهمك

أحداد يوجه رسالة هامة لباتشيكو قبل انطلاق الموسم

منذ 35 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 4 ساعات

صن داونز يكشف سر فشل انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

قناة الأهلي تكشف موعد الإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

محمد صلاح يدخل تاريخ ليفربول

منذ أقل من ساعة

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد فرجاني ساسي

منذ ساعة

الكشف عن موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ ساعتين و 5 دقيقة

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ حوالي 4 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 20 ساعة

بالفيديو.. قطار يصطدم بالحاجز الأسمنتي في محطة المنصورة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 19 ساعة

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:35 م

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

09:01 م

صن داونز يكشف سر فشل انتقال سيرينو إلى الأهلي

09:29 م

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر