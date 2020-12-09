المتحف المصري الكبير يطلق تصميم رمز الصداقة المصري الياباني (صورة)

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وافق مجلس إدارة المتحف المصري الكبير مبدئيًا على تدشين رمز الصداقة المصري الياباني.



وتمت الموافقة المبدأية على التصميم، على أن يتم عرض التصميم وخطة الترويج، للموافقة النهائية.



وجاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين السفارة المصرية في اليابان؛ السفير أيمن كامل والمتحف المصري الكبير؛ واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، بشأن متابعة مستجدات أعمال المتحف،



ونشأت فكرة الترويج للمتحف قبل الافتتاح، من خلال اقتراح (رمز للصداقة) لترعاه السفارة المصرية في اليابان، وتسوق له من خلال مجلة يابانية، تصل لجموع الشعب الياباني، لتعتبر دعاية مبتكرة لزيارة مصر والمتحف.



وقام المشرف العام علي إعداد التصميم الذي يتناسب مع حضارة مصر-اليابان، من خلال مجسم دمجت فيه واجهة المتحف مع قرص الشمس؛ الذي يعد العنصر المشترك بحضارة البلدين . وعرض التصميم في شكله النهائي علي مجلس الادارة ، وتمت الموافقة عليه ، مع البدء في التنفيذ وخطة الترويج.



ومن ناحية أخرى تم الاتفاق على قيام مجلة محطة مصر الدولية بمقرها في اليابان، ورئيس تحريرها عبد الرحمن يونس، بتنفيذ الحملة الترويجية.



وفي هذه الأثناء قامت المجلة بالمشاركة في مسابقة تضم ٤٧٥ مجلة من كافة أنحاء اليابان، ليفوز رمز الصداقة بالجائزة الأولي في التمييز عن التصميم والحملة الترويجية هناك، حيث تعتبر هذه الجائزة من أهم الجوائز التي تمنحها مؤسسة تحكيمية، تحت إشراف هيئة السياحة اليابانية.