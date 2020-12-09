الكاف يُغرم نجم آرسنال

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عن توقيع غرامة على الجابوبي بيير إيمريك أوباميانج نجم هجوم آرسنال الإنجليزي وتبلغ قيمتها عشرة آلاف دولار وذلك بسبب ما وصفه بالتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن اضطر منتخب بلاده في الشهر الماضي للنوم على أرض المطار قبل مواجهة جامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وعلق أوباميانج برفقة لاعبي منتخب الجابون في أحد مطارات جمهورية جامبيا في الشهر الماضي عقب الوصول لخوض مباراة ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا ولم يتم السماح لهم بالرحيل قبل إنهاء الإجراءات المتعلقة باختبارات فيروس كورونا.

وأفادت لجنة الانضباط في الكاف في بيان لها عبر موقع الكاف على شبكة الإنترنت:"تعليقات أوباميانج كانت مسيئة ومهينة كما قام الكاف بتغريم الاتحاد الجامبي لكرة القدم 100 ألف دولار مع تخفيض نصف المبلغ بشرط عدم ارتكاب مخالفة مماثلة خلال 24 شهرا".

واختتم الكاف بيانه قائلاً :"لم يلتزم الاتحاد الجامبي بقيم الولاء والنزاهة والروح الرياضية وقواعد اللعب النظيف فيما يتعلق باستقبال الوفد الجابوني".

ونشر أوباميانج في ذلك الوقت صورة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر لزملائه أثناء النوم على أرض المطار وعلق عليها قائلاً:"عمل رائع من الكاف كما لو أننا عدنا لسنوات التسعينات".

وعاد أوباميانج بعد ذلك واختتم تعليقه قائلاً:"لن يقلل هذا من حماسنا لكن لابد أن يعرف الناس وأن يتحمل الكاف مسئوليته، نحن في 2020 ونريد أن تتقدم أفريقيا لكن هذا لن يتحقق بهذه الطريقة".

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