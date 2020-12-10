خبير: مصر بدأت تضع سيناريوهات للاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:46 ص
علي مسعود
علي مسعود
أمنية فوزي
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قال الدكتور علي مسعود، أستاذ الاقتصاد، إن التعامل مع أزمة فيروس كورونا كان أقل من التعامل مع الأزمة المالية عام 2008، لافتًا إلى أن استجابة الدول الكبرى كانت أقل، وهذا سيؤثر على الاقتصاد العالمي ويجعله يمتد وقتًا أكثر، خاصة إذا استمرت معالجة الدول الكبرى بالإغلاق.

وأوضح "مسعود"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الأربعاء، أن الدولة المصرية بدأت تضع سيناريوهات للاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الكساد الكبير كان بدايته حروب تجارية بين الدول الكبرى، ولن يتكرر مرة أخرى مهما حدث من تداعيات.

وأكد أستاذ الاقتصاد، أن صندوق النقد الدولي خصص مساعدات أو قروض ميسرة للتعامل مع تداعيات الأزمة، بالإضافة إلى توفير الخبرة للتعامل مع السياسات المالية للأزمة في إطار قواعد دولية حاكمة للتعامل بين الدول.

وأشار إلى أن الركود هو انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي والإنتاج ومعدلات فرص العمل، حيث أن الأزمة الحالية تعتمد على المعالجة الطبية لها، وهذا يؤثر على العقود المستقبلية.

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