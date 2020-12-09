المنصورة يستضيف الرجاء فى قمة مرتقبة بالمظاليم

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى حيث يلتفي المنصورة بقيادة ياسر عبدالواحد مع فريق الرجاء بقيادة محمد عبد السميع، حيث يسعى الفريق البرتقالي لمواصلة إنتصاراته بعدما عاد بفوز غالى وثمين من ملعب بنى عبيد بالجولة الماضية.

ويحيط بالمنصورة قبل المواجهة بعض المشاكل بعدما رفض اللاعبين القدامى بالفريق خوض التدريب قبل صرف مستحقاتهم المتأخرة من قبل إدارة النادى وهو ما أدى إلى إيقافهم وتحويلهم للتحقيق.

وتم التحقيق مع جميع اللاعبين الذين عادوا للتدريبات وتم إستبعاد بعضهم لأسباب فنية كما تم إبلاغهم.

وضمت قائمة المنصورة للمباراة كلا من :عاطف نصحي ، ابراهيم عبد المقصود ، شاكر أشرف ، محمد عادل ، وائل السعدني ، إسلام شعبان ، محمد أشرف ، هاني الطامي ، إسلام فايز ، زياد صلاح ، محمود جاب الله ، محمد شعبان ، السيد عوض ، أوسكار ، عماد خيري ، عبد الرحمن حسان ، إسلام مرزوق ، شاهين ، عفروتو.

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