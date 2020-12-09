الإمارات تعلن التسجيل الرسمي للقاح سينوفارم للوقاية من فيروس كورونا35

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
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 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات عن تسجيل اللقاح للفيروس غير النشط ضد ” كوفيد -19 “رسمياً في الدولة الخاص بمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية، وذلك في خطوة هامة نحو التصدي لجائحة كوفيد 19 في الدولة.

وأتى قرار تسجيل اللقاح استجابة لطلب شركة “سينوفارم سي إن بي جي” الصينية. ويعبّر هذا القرار عن ثقة السلطات الصحية الإماراتية في سلامة وفعالية هذا اللقاح.

وقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة – أبوظبي بمراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة “سينوفارم سي إن بي جي”، حيث أظهرت تلك النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس “كوفيد – 19 “، كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99 % من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض. وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه. والجدير بالذكر أن الوزارة قد قررت في سبتمبر الماضي توفير اللقاح تحت ترخيص الاستخدام الطارئ بهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية كونهم الأكثر عرضة لخطر العدوى بفيروس “كوفيد – 19”. وقامت دولة الإمارات بدراسة النتائج الإكلينيكية لما بعد ترخيص الاستخدام الطارئ الخاص بسلامة وفاعلية اللقاح، حيث أظهرت تلك الدراسات الجارية نتائج مشابهة لما خلصت إليه المرحلة الثالثة.

يذكر أن حملة ” لأجل الإنسانية ” الخاصة بتجارب المرحلة الثالثة نجحت في استقطاب 31 ألف متطوع من 125 جنسية في دولة الإمارات في حين أظهرت تجارب دراسة استخدام اللقاح في حالات الطوارئ حماية للعاملين في الخطوط الأمامية بالدولة على نحو فعال.

وتشكل خطوة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتسجيل الرسمي لهذا اللقاح الذي ينتجه “معهد بيجين للمنتجات البيولوجية” استكمالا لمسيرة تهدف إلى حماية جميع سكان الدولة وكذلك يمهد الطريق نحو إعادة تحريك عجلة الاقتصاد على نحو المستقبل.

 

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