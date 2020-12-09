أحداد يوجه رسالة هامة لباتشيكو قبل انطلاق الموسم

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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طلب المغربى حميد أحداد، العائد لصفوف الزمالك من جديد، بعد انتهاء فترة إعارته مع الرجاء المغربى، المشاركة فى مركز رأس الحربة.

 

ويأتى طلب حميد أحداد فى ظل وجود تكدس تحت رأس الحربة بالزمالك بالوقت الحالى، وبالتالى ستكون هناك صعوبة للمشاركة بشكل أساسى.

 

ويبحث الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جيمى باتشيكو بالوقت الحالى الموافقة على طلب المحترف المغربى، فى ظل عدم وجود مهاجم صريح مميز بالفريق بالوقت الحالى سوى مصطفى محمد.

 

يذكر أن نادى الزمالك قرر عودة الثنائى أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر، وحميد أحداد من الإعارة خلال الفترة الماضية.

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