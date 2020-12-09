جومانا مراد برفقة زوجها في ليلة عرض «عنها»

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حضرت النجمة جومانا مراد، مساء أمس الثلاثاء، العرض الخاص بفيلم «عنها»، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ42، وذلك برفقة زوجها المنتج الأردني الدكتور ربيع بسيسو.. والذي ظهر لأول مرة على الريد كاربت منذ انطلاق الدورة الحالية.

ولفت الثنائي الأنظار بشدة خلال مرورهما على السجادة الحمراء، حيث ظهرا بإطلالة متناسقة للغاية وكلاسيكية فخمة باللون الأسود.. على عكس ما ظهرت به جومانا مراد، خلال حفل الافتتاح.. حيث تواجدت يومها بمفردها بفستان أحمر لامع ومثير.

وأعلنت جومانا مراد، منذ اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنها ستقوم بمشاهدة كل الأفلام الجيدة ومتابعتها، واضعة فيلم «حظر تجول»، والذي تقوم ببطولته إلهام شاهين، إلى جانب أمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، تأليف وإخراج أمير رمسيس، على رأس الأعمال المشاركة التي ستحظى باهتمامها.

يذكر أن فيلم «عنها» بطولة ندى الشاذلي، وفدوى عابد، وصلاح فهمي، وأحمد مالك، مدير التصوير عبد السلام مرسي، والإشراف العام على الديكور أنسي أبو سيف، من إنتاج دينا فاروق، وسيناريو وإخراج إسلام العزازي.
جومانا مراد برفقة زوجها في ليلة عرض «عنها»
جومانا مراد برفقة زوجها في ليلة عرض «عنها»
جومانا مراد برفقة زوجها في ليلة عرض «عنها»
جومانا مراد برفقة زوجها في ليلة عرض «عنها»
جومانا مراد برفقة زوجها في ليلة عرض «عنها»
جومانا مراد برفقة زوجها في ليلة عرض «عنها»
جومانا مراد برفقة زوجها في ليلة عرض «عنها»
جومانا مراد برفقة زوجها في ليلة عرض «عنها»
جومانا مراد برفقة زوجها في ليلة عرض «عنها»
جومانا مراد برفقة زوجها في ليلة عرض «عنها»
جومانا مراد برفقة زوجها في ليلة عرض «عنها»
جومانا مراد برفقة زوجها في ليلة عرض «عنها»
جومانا مراد برفقة زوجها في ليلة عرض «عنها»
جومانا مراد برفقة زوجها في ليلة عرض «عنها»
جومانا مراد برفقة زوجها في ليلة عرض «عنها»
جومانا مراد برفقة زوجها في ليلة عرض «عنها»
جومانا مراد برفقة زوجها في ليلة عرض «عنها»
جومانا مراد برفقة زوجها في ليلة عرض «عنها»

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