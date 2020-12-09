قنوات "art تنعى وفاة الكاتب نبيل فاروق

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تنعي قنوات راديو وتلفزيون العرب ART الكاتب الكبير نبيل فاروق، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم عن عمر يناهز 64 عاما، بعد رحلة طويلة من الإبداع الأدبي، الذي جعل منه أيقونة الأدب البوليسي العربي، وساهم الكاتب الراحل بأعماله الأدبية في تشكيل وعي ملايين الشباب في مصر والعالم العربي.



وتوفى مساء اليوم الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية أدت إلى وفاته.



وكتبت ابنتة الكاتب الروائي قائله: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان. إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين".



وتابعت: "صلاة الجنازة غدًا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، الدفن في مدافن العائلة بالروبيكي من طريق الاسماعيلية، نسألكم الحضور والدعاء. نسأل الله ان يؤجرنا في مصيبتنا، لا أصابكم مكروه في عزيز لكم".

