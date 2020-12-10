استشاري: هناك شقًا سياسيًا مصاحبًا لظهور الأوبئة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، إن العلماء أصيبوا بصدمة بسبب فيروس كورونا، حيث أنهم وقفوا عاجزين في البداية، إلا أن رد فعل العلم كان سريعًا.

وأضاف "مصباح"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاربعاء، أن فيروس كورونا أعاد الناس إلى غسل أيديهم من جديد، ومنع التقبيل، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأشار استشاري المناعة والتحاليل الطبية، إلى أن كل كارثة يكون هناك أشخاص يأكلون من ورائها "عيش"، كما أن هناك شقًا سياسيًا مصاحبًا دائما لظهور الأوبئة، معقبا: "شركات الأدوية تلعب بشكل كبير لدعم هذه الأمراض ينتج عنه مكسب كبير للشركات".

وأوضح، أنه لدينا 26 لقاحًا لفيروس كورونا في طور التجارب، منوها بأن جميع شركات الأدوية رابحة منذ أزمة فيروس كورونا.

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