وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل صناعة السيارات الكهربائية في مصر

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنهم يعملون منذ عام في مرحلة دراسة السيارات الكهربائية، لافتًا إلى أنهم تعاونوا مع شركة صينية لديها شراكة مع شركة يابانية أنتجت 7% من سيارات العالم، مما جعل الشركة الصينية تكتسب خبرة كبيرة.

وأشار "توفيق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن السيارة الكهربائية الجديدة ستظهر للنور قريبًا، وتسير 400 كيلو في الشحنة الواحدة، موضحًا أن سعر السيارة الكهربائية سيكون متوسطًا.

ونوه وزير قطاع الأعمال، بأنه يوجد أكثر من 4 ونصف مليون سيارة ملاكي في مصر، واستبدالها بسيارات كهربائية أمر صعب، مشددًا على أن السيارات الكهربائية هي المستقبل.

وأضاف أنه في عام 2030 سيصل عدد السيارات الكهربائية بعادل عدد سيارات الحرق الداخلية، لافتًا إلى أن نسبة المكون المحلي للسيارات الكهربائية من 54 لـ58%، ونأمل في الوصول لـ85% في السنوات القليلة المقبلة.

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