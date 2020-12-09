أسعار النفط تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية.





وشهدت بيانات المخزونات الأمريكية من النفط قفزة كبيرة بنحو 15.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





فيما استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط عند 11.100 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنصرم.





وتأرجحت أسعار الخام بين الهبوط والصعود مع التفاؤل بشأن صفقة التحفيز من جهة، ومخاوف الطلب من ناحية أخرى.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 0.2 بالمائة إلى 45.52 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.1 بالمائة إلى 48.78 دولار للبرميل.