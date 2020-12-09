عصام كاريكا يشوق جمهوره ببرومو كليب "حياتي ارتاحت"

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بأجواءً نوبية ساحرة ظهر الفنان عصام كاريكا ببرومو فيديو كليبه الجديد " حياتي ارتاحت" الذي تعاون فيه مع لايف ستايلز ستديوز، والمخرجة اللبنانية رودينا حاطوم.



ويعيد فيديو كليب "حياتي ارتاحت " كاريكا للساحة الفنية مجددًا، بشكل مختلف وروح مبهجة ومشوقة واستثنائية، أظهرتها الملامح المبدئية للبرومو، الذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة منذ الوهلة الأولى لطرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يبرهن تحمس الجمهور للقاءه.



"حياتي ارتاحت" من ألحان عصام كاريكا، كلمات مصطفى حمد، توزيع جيزو، وإخراج: رودينا حاطوم، وإنتاج:لايف ستايلز ستديوز.