تعرف على مشاهدات برنامج "اللعيب".. مشاهدات قياسية



وكان برنامج اللعيب قد حقق مجموعة كبيرة من الإنفرادات والمُتابعات واللقاءات الحصرية وإستضاف نُخبة من نجوم الرياضة خلال الفترة الأخيرة.



وتعليقًا على وصول نسب المُشاهدة لأرقام قياسية، أكد مُقدم برنامج "اللعيب" مُهيب عبد الهادي، أن هذه الأرقام تُمثل إنعكاسًا لثقة المُشاهدين في محتوي البرنامج وتقديرهم للمجهود الكبير الذي يبذله كُل فريق العمل، ووجه مُهيب الشُكر لكل نجوم الرياضة على ثقتهم في البرنامج ومُشاركتهم الفعاله في فقراته، وأشار إلي أن البرنامج مُستمر في تقديم مُتابعات دقيقة وموضوعية للشأن الرياضي المحلي والعربي، ووعد الجمهور بمزيد من الإنفرادات واللقاءات والأخبار الحصرية.





يُعرض برنامج "اللعيب" مع مُهيب عبد الهادي على " MBCمصر" يوميًا من الثلاثاء للجمعة، الساعة 11:00 مساءً.



بعد ما يقرب من عام ونصف على إطلاق الحسابات الرسمية لبرنامج "اللعيب" الذي يُقدمه الإعلامي مُهيب عبد الهادي على شاشة MBC مصر، حققت فقرات البرنامج اليوم عبر "اليوتيوب" نسبة مُشاهدة تجاوزت 100 مليون مُشاهدة وهو رقم قياسي للبرامج الرياضية، وفي الوقت ذاته وصل عدد مُتتبعي البرنامج عبر "اليوتيوب" 261 ألف مُشترك.بينما وصلت نسبة المُشاهدة عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على "الفيس بوك" خلال عام ونصف أكثر من 370 مليون مُشاهدة.